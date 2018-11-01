Президент США Дональд Трамп заявил, что право на предоставление американского гражданства на основании того, что человек родился на территории Соединенных Штатов, является «безумной политикой», передает ТАСС.

По словам американского главы, она ежегодно обходится бюджету страны в миллиарды долларов, так как сотни тысяч детей нелегальных мигрантов каждый год автоматически становятся гражданами страны.

«Все они сразу же имеют право на получение всех преимуществ и благ американского гражданства ценой в миллиарды долларов для бюджета страны ежегодно», —подчеркнул он.

Также Трамп напомнил, что эта политика привела к созданию так называемого «родильного туризма».

Президент США заявил, что он намерен отменить гражданство по рождению в США с помощью Конгресса.

Американский президент рассказал, что после встречи с «талантливыми юристами» убедился в возможности отмены этого закона с помощью своего указа. Однако, для отмены гражданства по рождению в США может быть достаточно и большинства после голосования в Конгрессе.

«Я бы сделал это через конгресс, потому что это постоянное решение», – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать документ, согласно которому порядок автоматического предоставления американского гражданства всем детям, рожденным в США, в том числе детям мигрантов, будет отменен.

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