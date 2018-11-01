Интересы России и Китая в некотором роде сходятся, однако фундаментально они не совпадают.

Такое мнение, как сообщает ТАСС, выразил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в неправительственной организации «Общество Александра Гамильтона» в Вашингтоне.

«Их интересы хотя и сходятся в какой-то мере, фундаментально они не совпадают», — сказал он. Развивая свою мысль, он привел пример, что «Россия является экспортером углеводородов, а Китай — крупным импортером», «Россия производит продвинутые системы вооружений, а Китай их покупает».

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что Пекин действует по отношению к Москве точно также, как и по отношению к Вашингтону и американским продуктам и технологиям — «они крадут интеллектуальную собственность».

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