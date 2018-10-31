Заместитель вице-президента компании SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков прогнозирует сохранение в 2019 году тенденции роста цен на нефть на мировых рынках.

«Нынешняя цена в $80 за баррель для SOCAR более, чем комфортная. Однако, по-моему мнению, цены на углеводороды и, впоследствии, на природный газ еще больше вырастут в течение 2019 года. Полагаю, что к маю (2019г) мы будем говорить уже о цифрах начинающихся не с восьмерки, а с девятки, причем о достаточно существенных», — цитирует его «Интерфакс -Азербайджан».

Он отметил, что основной причиной роста мировых цен на нефть станет геополитический фактор, ускорение роста экономики США, рост потребления углеводородного сырья на азиатском рынке.

Minval.az