В Москве зарегистрирована новая организации — Региональная общественная организация «Азербайджанская община Москвы.

Как сообщил один из учредителей новой организации Шамиль Тагиев сайту AZRU, в начале октября были поданы документы на регистрацию, 25 числа они были утверждены. По его словам, организация создана на базе Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры.

От имени новой общественной организации распространено обращение к соотечественникам, в котором говорится:

Уважаемые соотечественники!

С 2012 года по сей день мы действовали в качестве Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры. За это время мы провели множество культурно-просветительских, образовательных, спортивных и благотворительных мероприятий в Москве и Московской области.

Так как мы действовали в рамках Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры, наша деятельность была ограничена этой организацией. В связи с этим учредители Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры пришли к заключению, что настало время выйти на новый уровень и продолжать деятельность в рамках региональной общественной организации «Азербайджанская община Москвы».

По сути, в рамках Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры мы выполняли многие функции общественной организации, взаимодействовали с правительством Москвы и Московской области. Поэтому было принято решение, что было бы правильным теперь действовать уже в рамках общественной организации. Начиная с этого года, мы зарегистрировали новую общественную региональную организацию «Азербайджанская община Москвы». Рады сообщить вам, что теперь вся наша дальнейшая деятельность будет сконцентрирована в этой организации.

Мы считаем, что в данном формате у нас будет больше возможностей для реализации поставленных целей, а также потенциала нашей команды. Мы рады сообщить вам, что отныне наша организация с этого дня официально приступила к деятельности. Мы благодарим всех кто, эти годы был рядом с нами, принимал активное участие в наших проектах и поддерживал нас. Двери нашей организации всегда открыты для желающих проявить свои способности и послужить общему делу.

Надеемся, что «Азербайджанская общины Москвы» станет тем местом, где каждый желающий сможет почувствовать себя необходимым и полезным, найдет своих единомышленников и сможет реализовать свои возможности. Давайте же смело и уверенно продолжать действовать уже в нашей новой организации, заявляя о себе как о надежной площадке для диалога и сотрудничества.

От вас остается только пожелать нам дальнейших успехов и свершения намеченных планов.

Minval.az