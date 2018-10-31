Суд Пакистана оправдал христианку Асию Биби, которую приговорили к смертной казни в 2010 году за оскорбление пророка Мухаммеда. Об этом 31 октября сообщает Би-би-си.

Муж Биби Ашок Крист рассказал, что они допускают возможность покинуть Пакистан после того, как его жена выйдет из тюрьмы. «Становится все труднее оставаться в Пакистане, потому что закон не уважает христиан. <…> Пакистан — это наша страна, мы пакистанцы, мы не считаем Пакистан плохим, но обвинения, которые касаются христиан, мне кажутся ошибочными», — добавил он.

Би-би-си также сообщает о том, что в стране могут начаться протесты из-за оправдания Биби. Радикальные исламисты уже заявили, что готовы убить женщину в случае оправдательного приговора.

Биби провела в одиночной камере восемь лет. Ее приговорили к смертной казни в 2010 году за «богохульство против ислама». В 2009 она работала на ферме и собирала ягоды вместе с девушками-мусульманками. В перерыве Биби выпила воду из той же бутылки, из которой пили ее напарницы. Тогда одна из них заявила, что «нечистая христианка» не может пить из той же посуды, что и мусульмане. По словам обвинительницы, Биби ответила на эту фразу так: «Я верю в Иисуса Христа, который умер на кресте за грехи человечества. А что сделал ваш пророк Мухаммед, чтобы спасти человечество?». Биби все обвинения в свой адрес отрицала.

Мужу Биби и пятерым ее детям приходили постоянные угрозы, а радикальные исламисты предлагали 500 тысяч рупий (почти семь тысяч долларов) за «голову Биби». Некоторые пакистанцы, напротив, выступалипротив закона «о богохульстве», устраивали митинги с требованием освободить женщину.

Дело против Биби стало первым в серии обвинений по оскорблению чувств мусульман в Пакистане. В период с 1987 по 2014 годы по этому закону обвинили больше 1300 человек. Закон о защите чувств верующих в Пакистане действует с середины XX века.

Minval.az