Швеция предложила министерству обороны Армении приобрести истребители JAS-39 Gripen производства компании SAAB.

Об этом агентству «Регнум» сообщил источник в армянском военном ведомстве. Это произошло почти сразу после визита в Ереван советника президента США Джона Болтона, который высказывался о возможности поставки оружия Армении и Азербайджану, с целью уменьшить зависимость стран от поставок из России.

Согласно информации источника, к покупке предложена партия из восьми истребителей. Предполагаемая цена одной машины составляет примерно 55−60 миллионов евро, при этом возможна лизинговая схема приобретения самолётов. Данных о конкретной модификации истребителя нет.

Minval.az