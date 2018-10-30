Раллийный автомобиль Mini Cooper, на котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов готовился к авторалли «Амуль-Хазар 2018», был приобретен за 520 тысяч евро. На данные государственной биржи Туркмении обратила внимание «Хроника Туркменистана».

Транспортное средство было приобретено 7 июня текущего года. Тренировочный заезд главы республики на этой машине был показан в репортаже государственного телевидения через месяц после покупки, 11 июля.

При этом 19 июня, спустя 12 дней после покупки Mini Cooper за полмиллиона евро, Бердымухамедов, по данным государственных СМИ, «собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник».

Собранный Бердымухамедовым автомобиль последний раз был показан по телевидению в августе.

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