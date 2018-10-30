Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга заявил, что может объявить голодовку или выйти на одиночный пикет, если национальный парламент, Великий Народный хурал, не объявит о самороспуске.

Согласно сообщению российских СМИ, свое заявление Баттулга сделал в прямом эфире национального телеканала С1.

В ответ на вопрос о том, как он ответит на то, что Хурал и правительство страны игнорируют его критику и не обращают внимания на его предложение обсудить вопрос о самороспуске Хурала, президент ответил: «Голодовку объявить? Вот на какой мы стадии».

Баттулга представляет оппозиционную Демократическую партию, в то время как большинство в Великом Народном хурале принадлежит Монгольской народной партии, которая с 1920-х годов управляла страной под названием «Монгольская народно-революционная партия».

Деятельность правительства и правящей партии подвергается постоянной критике президента, одного из самых колоритных монгольских политиков и бизнесменов. Главной темой критических выступлений президента является чрезмерная власть, которой обладают представители истеблишмента, которых он называет «олигархами», и китайское влияние на Монголию.

Minval.az