Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара закончила приготовления к операции против террористов к востоку от реки Евфрат в Сирии, сообщает Анадолу.

«Мы одержим победу над террористическими группами при помощи более эффективных операций», — сказал президент.

Агентство сообщало, что в воскресенье 28 октября турецкая армия нанесла артиллерийский удар по позициям курдских Сил самообороны в районе города Кобани на севере Сирии. Отмечалось, что обстрелу подверглись огневые точки, расположенные на стратегической высоте на восточном берегу реки Евфрат, откуда просматривается граница с Турцией.

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