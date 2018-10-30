Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции на встрече во вторник в Стамбуле подчеркнули необходимость урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана Эльмар Мамедъяров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммед Джавад Зариф приняли во вторник по итогам встречи Декларацию.

«Министры отметили обязательства по принципам невмешательства во внутренние дела государств и урегулирования мирным путем всех конфликтов с соблюдением норм международного права, особенно с оказанием поддержки и проявлением уважения к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ. В этом контексте еще раз была подчеркнута важность урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе вышеперечисленных принципов», — отмечается в тексте декларации.

Minval.az