Американский рэпер Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс) застрелен в понедельник в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WWL-TV.

По данным телеканала, 34-летнего Джонса нашли в понедельник у его дома с пулевым ранением. Преступник также угнал машину рэпера.

Полиция начала расследование инцидента. Сообщается, что в данный момент в розыске находятся двое подозреваемых.

Наибольшую популярность рэперу Young Greatness принес сингл Moolah 2015 года, занявший 85-е место в главном американском чарте Billboard Hot 100. В 2017 году рэпер подписал контракт с известным лейблом Cash Money Records, дочерней компанией Universal Music Group.

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