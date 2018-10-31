Синди Кроуфорд стала одной из главных звезд вечеринки по случаю Хэллоуина фирмы Casamigos Tequila, принадлежащей Рэнди Герберу, её мужу, и Джорджу Клуни. Модель предстала в образе стюардессы, став практически неузнаваемой с короткой стрижкой и рыжими волосами.

Клуни и его друг Гербер нарядились в пилотов, идеально дополнив образ Синди. Три звезды охотно позировали репортерам, подшучивая о том, что посадка на рейс вот-вот закончится и всем желающим попасть, которые хотят попасть на рейс Casamigos, надо поторапливаться.

Кроме Кроуфорд, нарядами для вечеринки отличились: Лили Роуз-Депп, ставшая на один вечер цирковой звездой, Нина Добрев, примерившая наряд младенца и Пэрис Хилтон, скопировавшая образ своей младшей сестры.

Издание 7Дней отмечает, что Клуни на мероприятие приехал без своей жены Амаль. В прошлом году она блистала на этой же вечеринке в образе звезды 90-х и, казалось, получала большое удовольствием от костюмированного праздника. А в этом году Джордж коротал время в компании Синди и Рэнди. А недавно чета Клуни пропустила свадьбу принцессы Евгении, куда были приглашены оба супруга. Неужели в семейной жизни Джорджа и Амаль наступил кризис, который предрекали ещё с самого начала отношений пары?

Minval.az