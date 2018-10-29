89-летний Доменико Натале дважды выстрелил в проститутку, постоянным клиентом которой являлся в течение трёх лет. На этот раз девушка решила отказать мужчине в сексе, и это привело его в ярость, сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Проживающий в Мельбурне итальянец Доменико Натале в течение трёх лет пользовался услугами одной и той же проститутки. Но на этот раз девушка отказала пожилому мужчине в сексе, и он решил ей отомстить. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после отказа Доменико вернулся к своей машине, достал оттуда дробовик и выстрелил в сторону жрицы любви. К счастью, мужчина промахнулся и девушка бросилась бежать. Тогда старик произвёл ещё один выстрел — и снова мимо.

Поняв, что жертва ускользнула, Доменико Натале попытался покончить с собой, но был спасён подоспевшей на место полицией. В результате мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство, а также угрозах, преследовании и незаконном владении оружием. Как выяснилось, накануне личной встречи старик отправлял девушке сообщения с угрозами и утверждал, что она разрушила его жизнь.

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