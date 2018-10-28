Лидер распавшейся группировки мусульманских повстанцев «Селека» (сейчас CNDS) Абдулайе Иссен дал войскам правительства Центральноафриканской республики и российским военным 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории в ЦАР. Об этом пишут «МБХ Медиа» и РБК со ссылкой на официальное коммюнике Иссена.

Причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекассуа, который является мусульманином. Иссен назвал его отстранение незаконным. Он обвинил президента ЦАР Фостена-Арканжема Туадеру (он христианин) в заговоре.

В коммюнике Иссена говорится, что заговор Туадера осуществил с помощью «наемников из России» под руководством Валерия Захарова, пишет «МБХ Медиа». «Требуем от Российской Федерации подробно разъяснить, какова роль этих наемников, приближенных к Кремлю, и истинная цель их присутствия в стране», — цитирует издание коммюнике Иссена.

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