В 2003 году актер Николай Караченцов стал владельцем шикарной квартиры площадью в 250 квадратных метров в Шведском тупике, сообщает «СтарХит». В жилье четыре комнаты, большая кухня-гостиная и два санузла. Отмечается, что в квартире много старинной мебели и антиквариата. Также там есть картины и иконы. По информации издания, стоимость квартиры составляет до 300 млн рублей.

Помимо этого у актера был загородный дом,который находится на 50 сотках земли в поселке Валентиновка. В самом жилье и на улице были тренажеры, где актер занимался. Стоимость этой части наследство может составлять до 400 млн руб.

По сообщениям некоторых СМИ, у Поргиной и Караченцова также есть недвижимость в Болгарии. Также он владел двумя авто.

Напомним, Николай Караченцов умер 26 октября. Он всего один день не дожил до своего 74-летия. В прошлом году у народного артиста РСФСР обнаружили злокачественную опухоль в лёгком.

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