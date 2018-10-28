Как стало известно мировым СМИ, жена 38-летнего Ченнинга Татума официально подала на развод. При этом, она указала, что хочет получить совместную с бывшим супругом опеку над единственной дочкой пары — пятилетней Эверли. При этом, Дженна Дуан запросила с Ченнинга супружеские алименты и потребовала изменить двойную фамилию, которую она носила после того, как стала женой актера — Дуан-Татум, на девичью — просто Дуан.

Супружеская пара заявила о том, что приняла решение расстаться еще полгода назад — в апреле. Тогда Ченнинг сделал заявление: «Мы с Дженной приняли решение расстаться. Мы влюбились друг в друга много лет назад, и с тех пор наша жизнь вдвоем была волшебным приключением. Мы все еще любим друг друга, но любовь — это путешествие, которое может повести, в конечном счете, разными путями. Никто из нас не повинен в измене, просто мы решили дать друг другу возможность жить дальше так, чтобы оба были максимально счастливы. К тому же, мы все равно останемся семьей и будем преданными родителями нашей дочери …»

Однако до сих пор супруги не делали попыток официально оформить расторжение своего брака. То, что Дженна пошла на этот шаг первой и именно сейчас, некоторые связывают с тем, что у Ченнинга начался новый роман, который уже успел стать публичным. И Дуан было неприятно, что Татум, все еще числившийся ее законным мужем, прилюдно целовался с другой женщиной.

Пару недель назад в СМИ появилась информация, что Ченнинг начал встречаться с 30-летней певицей Джесси Джей. Хотя их отношения, как оказалось, начались еще пару месяцев назад, на публике они начали вместе появляться совсем недавно: их уже видели несколько раз за ужином в ресторанах. А недавно они провели несколько часов, играя в клубе в мини-гольф. Самое любопытное в этой истории то, что Джесси, по мнению многих, поразительно похожа на Дженну.

Minval.az