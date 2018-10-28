Мировое производство вина может увеличиться в 2018 году на 12% в 2018 году по сравнению с прошлым годом, который стал худшим для винной отрасли за 20 лет, говорится в прогнозе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Совокупный объем произведенного в мире вина, по прогнозам специалистов OIV, увеличится примерно на 4,1 млрд бутылок, с 251 млн до 282 млн гектолитров.

Отмечается, что прошлый год был крайне неблагоприятным для основных производителей вина — Италии, Франции и Испании.

Согласно прогнозу OIV, Италия в 2018 году сохранит статус крупнейшего производителя вин в мире: ожидается, что производство напитка увеличится на 14%, до 48,5 гектолитров. Во Франции виноделы могут повысить производство сразу на 27%, до 46,4 млн гектолитров. В Испании ожидается подъем на 26%, до 40,9 млн гектолитров.

В США, занимающих четвертое место, ожидается повышение производства вина на 2%, до 23,9 млн гектолитров.

Снижение по сравнению с 2017 годом прогнозируется только в Португалии и Греции. Максимальный рост прогнозируется в Грузии — на 57%, до 2 млн гектолитров.

Minval.az