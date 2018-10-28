Иран на фоне ожидаемых американских санкций ожидает сокращения экспорта нефти до уровня не ниже 1 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в воскресенье первый вице-президент республики Эсхак Джахангири, передает IRNA.

Как приводит агентство его слова, Иран в последние месяцы экспортировал 2,5 млн баррелей нефти в сутки. Первый вице-президент также заявил, что США не способны остановить экспорт иранской нефти, так как на рынке нет для нее замены.

«Сегодня американские власти лгут миру, что Саудовская Аравия и другие страны должны заменить иранскую нефть, чтобы цена на нефть не выросла», — приводит IRNA слова Джахангири. «Если американцы могли бы остановить экспорт иранской нефти, цена на нефть выросла бы до $100», — сказал первый вице-президент.

Minval.az