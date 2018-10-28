На видеозаписи видно, что лидеры вместе идут по улице, при этом Путин накинул легкое пальто. Заметив это, Меркель спросила у российского лидера: «Сибирское пальто?». В ответ президент России рассмеялся.
Дата: 2018/10/28 0:37
Раздел: Мир
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