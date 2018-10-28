Канцлер ФРГ Ангела Меркель на русском языке задала президенту России Владимиру Путину вопрос о его пальто.

Немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину по-русски. Об этом сообщает RT.

На видеозаписи видно, что лидеры вместе идут по улице, при этом Путин накинул легкое пальто. Заметив это, Меркель спросила у российского лидера: «Сибирское пальто?». В ответ президент России рассмеялся.

Minval.az