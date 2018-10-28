Номерной знак машины «Москвич», на которой попал в аварию легендарный музыкант Виктор Цой, выставят на торги 15 ноября, сообщил РИА Новости глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

Ранее на аукционе продали советский паспорт Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей. Паспорт ушел с молотка за 9 миллионов рублей. Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. Также на аукционе за 3 миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, стартовая цена которой составляла 500 тысяч рублей, а рукопись песни «Хочу перемен!» — за 3,6 миллиона рублей. На аукционе 27 октября продадут анкету Цоя на вступление в рок-клуб.

«Да, номерной знак «Москвича» будет выставлен на торги 15 ноября, эстимейт его составит 2 миллиона рублей. Также на аукцион поступит доверенность на управление этой машиной», — сказал Бурмистров.

Он добавил, что в аукционный дом также поступило свидетельство о смерти музыканта.

Один из основателей группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году. Он находился за рулем автомобиля «Москвич-2141».

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