Правительство Украины планирует в три этапа повысить цены на газ для населения.

Об этом говорится в обнародованном постановлении Кабинета министров страны.

Согласно сообщению, первое повышение ожидается с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года. Второй этап запланирован с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

«С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей», — говорится в сообщении Кабмина, передает russian.rt.com.

Minval.az