Россия предоставит Кубе госкредит в размере 50 миллионов долларов на покупку российской военной техники.

Согласно сообщению газеты «Коммерсант», стороны намерены подписать соответствующее соглашение в конце октября в Гаване. Источник не исключает того, что речь может идти о закупках бронетанковой техники, авиации и запчастей к ранее поставленному вооружению.

При этом упоминается о том, что последнее кредитное соглашение в сфере ВТС с Кубой датировано 2009 годом, позднее оно дважды продлевалось — в 2010 и 2011 годах.

Minval.az