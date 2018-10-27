Число жертв теракта совершенного в афганском городе Майдан-Шахр увеличилось до семи человек, еще 37 ранены.
Об этом агентству Pajhwok сообщил начальник Управления общественного здравоохранения провинции Мохаммад Салим Асхаркхел.
Согласно сообщению, террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности.
По словам пресс-секретаря полиции Хекмата Дуррани, нападение произошло примерно в 7:30 утра по местному времени. По его словам, среди погибших — двое сотрудников полиции.
Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан».