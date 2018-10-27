Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность закупок американского оружия.

Ранее с таким призывом к властям Армении выступил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

В беседе с журналистами в субботу и.о. главы армянского правительства сказал, что власти Армении ничем не ограничены в вопросе военно-технического сотрудничества.

«Правительство не ограничено. Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем», — добавил Пашинян.

Minval.az