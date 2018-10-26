Власти южной японской префектуры Окинава одобрили законопроект о проведении референдума по вопросу передислокации американской военной базы в пределах острова, сообщает агентство Киодо.

Голосование проведено после того, как было подано прошение о проведении референдума по вопросу переноса американской базы в сентябре этого года.

«Это постановление является значимым, так как оно открывает возможность для каждого жителя Окинавы четко выразить свою волю по данному вопросу», — заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки.

Напомним, что на Окинаве размещены 74% американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии.

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