Во время апрельских событий 2016 года армянское лобби в США и странах Европы доносило ложную информацию до западной общественности, искажая суть происходящих событий.

Как передает Тренд, об этом сказал в пятницу в ходе рабочей сессии «Политика дезинформации — угроза стабильности в современном мире» в рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев.

По его словам, представители сепаратистского режима регулярно выступали на телевидении, проводили пресс-брифинги, отвечая на вопросы журналистов западных СМИ и донося свою версию событий, а соответствующие телеканалы предоставляли им свободный доступ через спутники.

Однако Азербайджан, как подчеркнул Савельев, провёл серьёзную работу в данном направлении, в результате чего смог склонить общественное мнение на свою сторону, и постепенно в западной прессе сложилось адекватное видение ситуации.

Minval.az