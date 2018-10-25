Сотрудниками Департамента охраны и воспроизводства биологических ресурсов в водных бассейнах Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Управления полиции на водном транспорте проведен очередной совместный рейд.

Как сообщили в пресс-службе МЭПР, в ходе рейда в Еникендском водохранилище задержано лицо, занимающееся незаконным ловом рыбы.

В ходе расследования выяснилось, что лицом, занимавшимся незаконным рыболовством, является житель Шамкирского района Рауф Гамбаров. У него были изъяты отловленная рыба различных видов, рыболовные снасти и резиновая лодка.

За ущерб, нанесенный рыбным ресурсам, был возбужден иск на сумму 451 манат.

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