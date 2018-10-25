Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение выплатить Хабибу Нурмагомедову половину гонорара (один миллион долларов) за бой с Конором Макгрегором, пишут российские СМИ.

Временную дисквалификцию Нурмагомедова и Макгрегора продлили до следующего заседания комиссии, которое состоится 10 декабря — оба бойца должны будут лично на нем присутствовать. Тогда же будет принято решение о выплате второй половины гонорара Нурмагоедову.

Напомним, после окончания боя с Макгрегором Нурмагомедов устроил драку за пределами октагона, напав на одного из спарринг-партнеров ирландца. Потом его спарринг-партнеры атаковали самого Макгрегора.

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