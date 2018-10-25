Решения по вопросу 907 поправки и возможности продажи оружия Армении и Азербайджану пока не принято.

Об этом сказал на пресс-конференции в Ереване советник президента США по национальной безопасности – Джон Болтон.

«На данный момент решение пока не принято. Я не могу предсказать, каким оно будет в вопросе продажи оружия обеим сторонам», — сказал Болтон.

Советник Трампа обратил внимание, что как и Армения, так и Азербайджан приобретают большую часть оружия у России.

«Мы американцы верим в конкуренцию в качестве движущей силы улучшения. Наше военное снаряжение, в любом случае, лучше российского», — сказал Болтон.

По его словам, вопрос должен рассматриваться в рамках американского законодательства.

Ранее, как сообщал Minval.az, в интервью телерадиокомпании «Голос Америки» помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне.

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