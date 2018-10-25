Стороны карабахского конфликта сами должны прийти к урегулированию. Об этом в Ереване на пресс-конференции заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Решение проблемы очень сложно. Если бы оно было легким, то конфликт давно был бы урегулирован. Я приехал сюда не для того, чтобы ознаменовать какие-то изменения в американской политике или предложить новые решения. Стороны должны работать друг с другом. И стороны сами должны найти решение», — цитирует его «Спутник Азербайджан».

Один из бывших начальников болтона, Джим Бейкер, комментируя один из длительных международных конфликтов, говорил, что «никто не хочет мира больше, чем сами стороны». Советник напомнил об этой истории и выразил убеждение, что для Армении лучшим способом ослабить внешнее давление является решение нагорно-карабахского конфликта.

Отвечая на вопрос о том, какой документ будет лежать на столе переговоров, и вообще в каком составе они будут вестись, советник сказал, что не хочет предвосхищать события. По его словам, в Армении поддерживают дальнейшие усилия Минской группы ОБСЕ, что радует.

В то же время стороны могут обсудить любой вопрос, никакого ограничения не должно быть.

По его словам, если премьер-министр победит на выборах, то это хорошая возможность пойти на решительные меры по урегулированию карабахского конфликта.

«И мы должны работать в направлении того, чтобы со стороны Азербайджана также была соответствующая реакция», — подытожил Болтон.

Minval.az