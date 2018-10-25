Развлекательный портал 9gag представил в своем Instagram-аккаунте «китайского Владимира Путина». Мужчина на фото обладает чертами, схожими с внешностью президента России.

55-летний фермер Ло Юаньпин живет в глухой деревне Лунцзюй. Как писали СМИ, он много лет не может найти себе жену и смирился со своей холостяцкой участью. По его версии, он не может добиться личного счастья, потому что небогат. Из-за сходства с президентом России его приглашали на телевидение, однако и после этого его жизнь не изменилась в лучшую сторону.

Наряду с «китайским Путиным» 9gag показал читателям двойников известных личностей из разных стран. В подборке представлен российский Леонардо ДиКаприо, индийский Николас Кейдж, турецкий Джордж Клуни, Барак Обама из Индонезии, азиатский Брэд Питт, женская версия Jay-Z и другие люди, похожие на знаменитостей.

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