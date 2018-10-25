США передадут Турции еще два истребителя F-35 в марте 2019 года, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг.

«Из-за (покупки у России) ЗРК С-400 у нас были некоторые сложности с Америкой, однако сейчас политические и военные условия таковы, что ни о какой негативной ситуации речи нет. Когда самолеты будут доставлены в Турцию, они будут размещены на авиабазе в Малатье. Там продолжаются интенсивные работы по созданию соответствующей инфраструктуры. Все идет по плану. Третий и четвертый самолеты будут переданы в марте следующего года», — цитирует Акара газета Yeni Safak.

Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Minval.az