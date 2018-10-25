Как рассказал один из приятелей 41-летнего Орландо Блума, актер наконец-то «созрел» для того, чтобы вступить в новый брак. Более того, в настоящее время он вовсю подыскивает для своей любимой подходящее обручальное кольцо, чтобы сделать ей предложение по всем правилам.

Как утверждает приятель актера, за последний год Блум очень изменился. Если раньше он утверждал, что больше никогда не женится, то теперь вполне готов сыграть свадьбу со своей любимой Кэти Перри. Впрочем, о том, что он хочет детей от Перри, хотя у него уже есть сын Флинн от его первой жены Миранды Кэрр, Блум говорил уже не раз.

Издание 7Дней напоминает, что роман Кэти и Орландо начался еще в феврале 2016 года, но в марте прошлого года они неожиданно расстались — довольно мирно, как говорится, без битья посуды. После официального разрыва романтических отношений они продолжали общаться. Поэтому никто особенно не удивился, когда в начале этого года они воссоединились. Кэти подтвердила, что они снова стали парой, в марте. Тогда, во время концерта в Токио, певица посвятила очередную композицию Блуму и заявила прямо со сцены: «Я чувствую себя любимой — так сильно, как никогда прежде. И моя песня как раз об этом необычайном чувстве — о любви! Она — о тебе и для тебя, мой милый!». А недавно Блум впервые публично заговорил о своих чувствах к Перри. Во время своего интервью, он заявил: «Я испытываю по отношению к Кэти глубочайшее уважение и очень ее люблю…»

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