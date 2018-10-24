Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Глава государства отметил осуществление успешного сотрудничества между Азербайджаном и США в различных сферах. Президент Ильхам Алиев сказал, что США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ играют важную роль в поиске путей решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сообщает сайт президента страны.

Глава государства отметил, что долгие годы признанные на международном уровне территории Азербайджана оккупированы Арменией и в результате этой оккупации около одного миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Эта оккупация — наглядное доказательство грубого нарушения Арменией норм и принципов международного права. Совет Безопасности ООН принял соответствующие резолюции, связанные с незамедлительным и безоговорочным выводом вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Армения же, игнорирующая эти резолюции, старается сохранить статус-кво и таким образом заморозить ситуацию, что неприемлемо.

Глава государства подчеркнул, что территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена и Азербайджан надеется, что деятельность стран-сопредседателей Минской группы даст практические результаты.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан принимает участие в миротворческих операциях в Афганистане, и наша страна недавно увеличила число участвующих в этих операциях военнослужащих до 120 человек, что является хорошим показателем нашего вклада в миссию «Решительная поддержка». В то же время Азербайджан оказывает важную транспортную и логистическую поддержку этим операциям.

Коснувшись связей в других сферах, глава государства отметил, что многие компании США долгие годы осуществляют успешную деятельность в энергетическом и неэнергетическом секторах Азербайджана в качестве инвесторов и подрядчиков. В области энергетики между Азербайджаном и США осуществляется сотрудничество на высоком уровне, в результате чего реализуются гигантские глобальные проекты. А это, в свою очередь, вносит вклад в региональное развитие.

Президент Ильхам Алиев отметил, что среди этих проектов большое значение имеет проект «Южный газовый коридор». Этот проект объемом 40 миллиардов долларов, являющийся крупнейшим инфраструктурным проектом Европы, уже завершается, и это внесет свой вклад в дело обеспечения энергетической безопасности Европы и в региональную стабильность.

Глава государства выразил признательность правительству США за поддержку, оказываемую в реализации проекта «Южный газовый коридор».

Отметив, что азербайджанская сторона придает большое значение визиту Джона Болтона в нашу страну, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что этот визит послужит делу укрепления партнерских связей между нашими странами.

Выразив признательность за прием, советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отметил, что удовлетворен первым визитом в Азербайджан и надеется посетить нашу страну и в дальнейшем. Подчеркнув, что отношения с Азербайджаном составляют высокий приоритет для США, Джон Болтон заметил, что значение связей в области политики, экономики, безопасности и других сферах также растет. Отметив, что Азербайджан расположен в стратегической части мира, Джон Болтон сказал, что в ходе визита в Азербайджан они намерены обсудить вопросы, связанные с нынешним состоянием наших связей, угрозами международному миру и безопасности.

Коснувшись экономического сотрудничества, Джон Болтон отметил, что, учитывая ведущую роль Азербайджана в международных энергетических вопросах, правительство США намерено еще более расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере, а также в других направлениях, в том числе в области борьбы с международным терроризмом, торговлей людьми и др.

В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом Джон Болтон отметил, что американская сторона хорошо понимает, что данный вопрос имеет самый высокий приоритет для азербайджанской стороны. Он подчеркнул, что одна из основных целей его визита — получить более подробную информацию о том, как азербайджанская сторона расценивает ситуацию в урегулировании данного конфликта.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с различными направлениями стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США, была выражена уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве между нашими странами.

Minval.az