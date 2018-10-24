В рамках официального визита в Израиль первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генштаба ВС генерал-полковник Наджмеддин Садыков 24 октября в Тель-Авиве встретился со своим израильским коллегой генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Поприветствовав гостей, генерал-лейтенантом Гади Айзенкот подчеркнул, что Израиль придает особо значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех направлениях, в частности в военной сфере, добавив, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами. Генерал-полковник Н.Садыков отметил важность подобных встреч и взаимных визитов в укреплении азербайджано-израильских военных связей. В ходе встречи была особо подчеркнута важность укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также вклады двух государств, внесенные в региональную безопасность», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Minval.az