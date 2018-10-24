Урегулирование нагорно-карабахского конфликта представляет стратегическую важность для США. Об этом заявил журналистам советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Он отметил, что в ходе сегодняшних встреч с официальными лицами в Баку поднимался вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

«Я приехал сюда для того, чтобы более детально ознакомиться с вопросом. США понимают, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта представляет стратегическую важность. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, выступают за мирное урегулирование этого конфликта, так как мир важен и для Азербайджана, и для Армении”, -, — сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в Баку в среду.

Minval.az