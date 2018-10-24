Фильм Мазахира Гашимова «Элиза» признан победителем Международного кинфестиваля «Зилант 2018».

Об этом сообщил Trend Life режиссер картины.

Кинокартина снята в жанре мелодрамы студией «Debüt». Художественный руководитель — народный артист Эльдар Гулиев, автор сценария – Елена Андреева, оператор – Юрий Варновский, ассистент режиссера – Джабир Гаджиев, монтажер – Эльшан Багиров. Роли в фильме исполняют Дениз Таджаддин, Тогрул Рза и Хиджран Насирова. Фильм «Элиза» был ранее представлен на кинофестивалях в США и России.

«Элиза» – это история о девушке, которую воспитала тетя. Упрямство мешает Элизе устроить личную жизнь. Тетя, у которой нет больше сил терпеть эти капризы, решает вмешаться и знакомит ее с молодым человеком…

Мазахир Гашимов является выпускником Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), членом Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и Гильдии профессиональных режиссеров Азербайджана. Автор нескольких фильмов и телепроектов, также снимался как актер.

Режиссер приглашен на кинофестиваль «Зилант 2018», который пройдет 3-4 ноября в Казани в Музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. Победителем в какой номинации признан фильм организаторы пока не сообщают.

Целью кинофестиваля является обмен опытом и художественными достижениями творческих коллективов стран мира, создание атмосферы незабываемого праздника, расширение кругозора и интеллектуального уровня детей, молодежи и взрослых разных стран. Именно на кинофестивале, руководители творческих коллективов, режиссеры, индивидуальные авторы, продюсеры, актеры, которые приедут в Казань, смогут получить рекомендации и ответы на интересующие вопросы у именитых членов жюри через мастер-классы, творческие встречи в разных жанрах.

Организатор — Международная детская киношкола «Юный режиссер». Председатель жюри — актриса театра и кино Евгения Туркова. Кинофестиваль включает множество номинаций — Лучший полнометражный фильм; Лучший документальный фильм; Лучшая операторская работа; Лучший музыкальный клип; Лучшая социальная реклама; Лучший анимационный фильм; Лучшая телепрограмма; Лучший видеоролик; Лучшая мужская роль; Лучшая женская роль и т.д..

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