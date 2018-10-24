Президент США Дональд Трамп, говоря о смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и нарушениях прав человека в Иране, назвал Ближний Восток «неблагополучной частью мира».

«Нет оправдания тому, что произошло с Саудовской Аравией. Никаких оправданий… Но вы только посмотрите, это неблагополучная часть мира. Это отвратительное место. Это отвратительная часть мира», — приводит его слова газета Hill.

«Если вы посмотрите на другую сторону — Иран, то вы увидите то, что они сделали людям много порочного и ужасного», — сказал он.

Издание напоминает, что заявление президента США прозвучало на фоне получившей широкий резонанс ситуации со смертью саудовского журналиста.

«Если то, что случилось, и в самом деле случилось, и факты подтвердятся, это очень плохо», — сказал Трамп, комментируя различные сообщения об убийстве Дж.Хашукджи.

Газета отмечает, что смерть журналиста привела к призывам республиканцев и демократов выступить с открытым осуждением действий наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и прекратить продажу оружия королевству на $110 млрд.

«Я скажу вам, что Россия и Китай очень хотели бы иметь этот военный заказ. Я имею в виду, что они хотели бы получить этот военный заказ на $110 млрд. И Россия очень быстро забрала бы его, и Китай тоже забрал бы его очень быстро», — добавил Трамп.

Американский лидер на встрече с журналистами выступил в защиту Саудовской Аравии, назвав королевство «очень хорошим союзником». Он добавил, что саудовцы «много помогали нам в отношении Израиля, они много чего финансировали».

Вместе с тем он назвал попытку Саудовской Аравии скрыть следы убийства журналиста «худшей попыткой сокрытия следов в истории». Президент США подчеркнул, что у саудитов изначально был плохой план, его неудачно исполнили, а следы «замели» еще хуже. По словам Трампа, «кто бы ни придумал эту идею, у него сейчас большие проблемы».

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