Заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона после встреч в Москве вызвали удивление у российской стороны, заявил высокопоставленный источник в Москве.

Прилетевший в Россию 21 октября Болтон встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также главой министерства обороны страны Сергеем Шойгу.

Источник, близкий к переговорам Болтона с российскими представителями, отметил, что вопрос о ситуации на Кавказе не затрагивался ни на одной из встреч. Кроме того, российская сторона в беседе с американским гостем обозначила, что китайскую проблематику нужно обсуждать с участием представителей КНР.

«Удивлены комментариями Болтона в СМИ по итогам встреч в СБ России и МИД​​​, — приводит слова источника РИА Новости. — В частности, американский представитель заявил, что обсуждал с российскими коллегами ситуацию на Кавказе и Китай».

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