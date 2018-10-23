Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером может состояться в Москве на стадионе «Лужники» в 2019 году.

«Мы провели встречу с Хабибом, Федерация бокса России предложила провести бой с Флойдом в 2019 году в «Лужниках», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

Мейвезер ранее заявил, что готов провести бой с Нурмагомедовым по правилам бокса. 23 октября российский спортсмен на своей странице в Instagram сообщил, что обсудил с Федерацией бокса России возможность проведения боя на стадионе «Лужники».

Minval.az