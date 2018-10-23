Экс-владелец Черкизовского рынка, российский бизнесмен азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем он утверждает, что стал жертвой бывших партнеров по бизнесу и обвиняет их в коррупционных связях.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов передал в администрацию президента РФ письмо, адресованное главе государства. Эти сведения агентству подтвердили и несколько собеседников, знакомых с ситуацией. Послание занимает 12 листов, суть его рассказал источник, ознакомившийся с документом. По его словам, Исмаилов описывает расстановку сил, стоявших за контрабандным каналом, через который поставлялись товары на «Черкизон». После закрытия рынка, по мнению предпринимателя, он оказался в самой несправедливой ситуации: его «младшим» партнерам были выделены другие крупные площади для продолжения бизнеса, а сам он не получил ничего. Более того, по версии Исмаилова, бывшие партнеры при помощи своих связей начали атаку на него, подорвали его финансовое положение. А потом его стали преследовать по правоохранительной линии. В результате бизнесмен покинул страну, а позже был объявлен в розыск по обвинению в организации двух убийств. В своем письме Исмаилов описывает связи и возможные преступления, совершенные его бывшими партнерами. И одновременно заявляет, что сам он к инкриминируемым ему деяниям не причастен.

Minval.az