Представители туротрасли Таиланда считают, что одна из причин закрытия знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, — чрезмерное содержание в прибрежных водах мочи, которая крайне негативно сказывается на жизнедеятельности водорослей и кораллов, сообщает The Telegraph.
Согласно опросу, проведенному в 2014 году, половина британцев допускает мочеиспускание в море или океане и считает это нормальным.
Как поясняют британские ученые, моча состоит на 95% из воды и содержит ионы натрия и хлорида — те же химические вещества, которые делают морскую воду соленой, но в более низкой концентрации. Также в состав мочи входит мочевина и остатки лекарственных средств, в том числе и антибиотиков.
Как поясняют британские ученые, моча состоит на 95% из воды и содержит ионы натрия и хлорида — те же химические вещества, которые делают морскую воду соленой, но в более низкой концентрации. Также в состав мочи входит мочевина и остатки лекарственных средств, в том числе и антибиотиков.
Также эксперт подчеркивает, что гормоны, применяемые в противозачаточных таблетках, попадая с мочой в морскую воду, способны изменять поведение рыб и животных. В том числе и угнетая их способность к размножению.
Опасной может быть и высокое содержание мочи в общественных бассейнах.
«Когда мочевина взаимодействует с хлором, то образуются продукты, называемые хлораминами, которые могут вызывать раздражение слизистых и верхних дыхательных путей», — говорит профессор Саймон Коттон из Бирмингемского университета.
Коттон поясняет, что уровень токсичности зависит от количества мочи, о котором можно судить, полагаясь на обоняние: вопреки распространенному мнению, характерный запах бассейна вызван не хлором, а хлорамином.