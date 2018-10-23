Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик не видит никаких свидетельств того, что нынешняя администрация США интересуется вопросом Нагорного Карабаха. Об этом он заявил во время дискуссии «Замороженные конфликты и повестка дня Кремля», организованной американским аналитическим центром «Атлантический совет», сообщают ереванские СМИ.

«В Москве есть интерес поддерживать меры по укреплению доверия. США должны участвовать в этом. Последняя администрация начала этот процесс, но я не вижу никаких доказательств какого-либо интереса к Нагорному Карабаху у этой администрации», — заявил он, добавив, что нынешний представитель Минской группы ОБСЕ по крайней мере заслуживает ранга посла.

Уорлик подчеркнул, что хотел бы, чтобы США, Россия и Франция работали вместе над шагами, которых можно достигнуть на данный момент: контакты между людьми и меры по укреплению доверия. «Я действительно полагаю, что есть возможность начать обсуждение того, как могли бы выглядеть миротворческие силы», — добавил он.

Отвечая на вопрос, могут ли российские миротворцы быть частью возможных миротворческих сил, Уорлик объяснил, что существует некое джентльменское соглашение, которое, по его мнению, никогда не было зафиксировано ни в одном документе. Он пояснил, что Минская группа ОБСЕ согласилась с тем, что ни одна из трех стран-сопредседателей или соседних стран не будет частью миротворческой миссии.

Бывший сопредседатель полагает, что в случае карабахского конфликта, Москва не имеет власти разрешить конфликт самостоятельно. В отличие от других конфликтов, Россия и США имеют общий интерес в Карабахе: нестабильная ситуация и военные действия не отвечают интересам ни одной из стран. «Урегулирование, предложенное Лавровым, не настолько отличается от урегулирования, которое предложили бы мы», — сказал он.

Minval.az