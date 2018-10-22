Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с речью перед палатой общин парламента страны в понедельник, сообщила, что сделка по Brexit согласована на 95%.

«95% соглашения о выходе и его протоколов на данный момент согласованы», — заявила Т.Мэй (цитата по «Интерфаксу»).

Также Т.Мэй заявила, что острым вопросом остается граница в Ирландии.

«Есть один оставшийся настоящий важный спорный вопрос», — сказал Т.Мэй, говоря о том, как обеспечить отсутствие жесткой границы между Северной Ирландией и республикой Ирландией.

Она отметила, что Великобритания не может согласиться на создание границы и в Ирландском море, что предполагает так называемый «страховочный план» ЕС.

По ее словам, Великобритания представила собственный план по таможенной территории, и ЕС активно работает с Великобританией по этому предложению.

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