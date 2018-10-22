Турецкие спецслужбы выяснили, что в день исчезновения Джамаля Хашукджи из консульства Саудовской Аравии вышел мужчина, который был одет точно так же. Он гулял по городу и попал на камеры наружного наблюдения в самом центре Стамбула, сообщает телекомпания CNN.

Мужчина, которого в Анкаре опознали как сотрудника спецслужб Саудовской Аравии Мустафу аль-Мадани, был в том же костюме, что и Хашукджи, носил фальшивую бороду и очки. Схожий возраст и рост, как предположили турецкие службы, должны были заставить наблюдателей поверить, что журналист действительно покинул консульство целым и невредимым. При этом на сделанных снимках видно, что если у Хашукджи была заметная залысина, то у его «двойника» ее нет.

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