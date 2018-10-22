На встрече с жителями Сюника, представляя нового губернатора Унана Погосяна – бывшего замначальника полиции – и мотивацию столь спорного назначения, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Сюник является «ключевым регионом по целому ряду причин», в частности, он намерен «сломить хребет наркотрафика», который проходит через Сюник. По словам премьера, наркотрафик невозможен без местных соучастников.

Азербайджанский «Национальный офис пропаганды против наркотиков» опубликовал несколько лет назад брошюру под названием: «Наркотрафик в Нагорном Карабахе». В брошюре говорилось, что раньше оккупированные Арменией территории использовались, как транзит для транспортировки наркотиков, а теперь там в специальных лабораториях выращиваются и производятся наркотические вещества.

Глава Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглу в беседе с Minval.az напомнил, что армянский Сюник граничит с территориями Азербайджана.

«Армения продолжает использовать оккупированные азербайджанские земли для производства и транзита наркотиков. Главная суть вопроса состоит в том, что границу Армении с Ираном и Турцией надежно охраняют российские пограничники. Наркотики из оккупированного Карабаха везут транзитом в страны Европы через Армению, определенная часть перевозится в Россию.

«В последнее время участились случаи задержания граждан Ирана, которые пытались перейти через реку Аракс на оккупированные территории Азербайджана, и граждан Армении, пытавших аналогичным способом перейти на иранскую территорию. Данное заявление Пашиняна можно считать косвенным подтверждением того, что данный наркотрафик проходит через оккупированные территории Азербайджана. Конечно, Пашинян хотел бы это скрыть. Однако после того, как его сторонники выразили протест в связи с назначением бывшего замначальника полиции губернатором Сюникской области, он был вынужден аргументировать свое решение намерением бороться с наркотрафиком. Но, по сути, он раскрыл истинное положение вещей».

По мнению нашего собеседника, одна из целей, которую преследует армянский премьер, – попытка «добить» брата экс-президента Сержа Саргсяна – Сашика Саргсяна с целью получить от него дополнительные финансовые средства.

«Люди Пашиняна изъяли почти 50 млн долларов США у Сашика Саргсяна, который потом потребовал вернуть ему эти деньги. Вероятнее всего, после назначения Унана Погосяна губернатором Сюникской области, Пашинян сможет добиться того, что «карабахский клан» в лице братьев Саргсян перестанет требовать от него обратно свои деньги», – резюмировал М.Ахмедоглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az