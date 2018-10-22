На Трампа навели порчу
В воскресенье, 21 октября, в магазине для колдунов и ведьм Catland (Нью-Йорк) прошел обряд наведения порчи на президента США Дональда Трампа и судьи Верховного суда Бретта Кавано, сообщают ИноСМИ.
Во время церемонии 60 человек зачитали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Трампа, Кавано и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла.
Возле магазина также протестовали религиозные американцы, которые не приемлют «черную магию».
Прямая трансляция мероприятия проходила на Facebook и Instagram.