Меган Маркл и принц Гарри наймут няню для своего будущего ребенка по совету американского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль. Об этом пишет The Daily Star.

Отмечается, что речь идет о няне Конни Симпсон. Кроме четы Клуни, ее услугами пользовались Джессика Альба, Эмили Блант, Джессика Бил и другие знаменитости. Также Симпсон написала книгу о секретах превращения в родителей в первые четыре месяца жизни ребенка.

По словам няни, она намерена посвятить Меган во все тонкости воспитания, а также не собирается говорить ребенку, что его родителя являются членами королевской семьи.

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