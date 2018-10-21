Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Колумбии, сообщает Национальная армия страны в Twitter.

Жертвами авиакрушения стали майор Педро Гранадос, капитан Дэвид Кинтеро, сержант Рамиро Сантос и капрал Эдуардо Гутьеррес.

Военные проводили операцию против незаконного оборота наркотиков в департаменте Каука на западе Колумбии. В последний раз экипаж вертолета UH-60 Black Hawk с бортовым номером EJC-2116 выходил на связь в районе населенного пункта Архелия. Об этом сообщает El Carabobeno. Причина крушения не сообщается, поиск вертолета был затруднен из-за погодных условий и лесистой местности.

Minval.az