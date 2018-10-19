В Сабаильском районе Баку в окрестностях Телебашни обнаружены две склонные к оползню зоны, на этих территориях когда-то произойдет оползень.

Об этом сказал гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что в зоне оползня ведутся исследования, и этот процесс протянется долго.

«Для установления оползня, его направления и предотвращения будут предприняты шаги. Мы выполняем работы для предотвращения этого. В первую очередь, эту территорию нужно исследовать с научной точки зрения и выяснить причины. Выполняются комплексные мероприятия. По предварительным данным, оползень находится на глубине 46 метров», — цитирует его Репорт.

Minval.az